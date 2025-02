Mini PC con Ryzen 7, 32GB/1TB: risparmia 120€ con il coupon

NiPoGi E3B è uno di quei Mini PC che spingono a chiedersi perché mai qualcuno continua a utilizzare computer desktop pesanti e ingombranti sulla scrivania. Oggi è proposto in offerta su Amazon con una configurazione hardware pronta a tutto, anche a soddisfare i più esigenti nell’ambito della produttività. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato e sbloccare così il forte sconto messo a disposizione dall’e-commerce.

NiPoGi E3B: le specifiche del Mini PC

Di seguito elenchiamo le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, racchiuse all’interno di un case estremamente compatto e silenzioso durante il funzionamento. Il sistema operativo è Windows 11. Dai uno guardo alla scheda completa per conoscere altri dettagli.

Processore AMD Ryzen 7 5875U con GPU Radeon RX Vega 8;

32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB);

SSD M.2 da 1 TB (espandibile fino a 4 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet;

sei porte USB 3.2 Type-A, una USB-C (con uscita video) e jack audio;

uscite HDMI e DisplayPort per la connessione a tre monitor 4K.

Devi solo attivare il coupon disponibile in questo momento per sbloccare lo sconto di 120 euro e poter così acquistare NiPoGi E3B al prezzo di soli 419 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando le sue caratteristiche e potenzialità, oltre all’affidabilità del marchio.

Compralo ora per poter mettere il Mini PC sulla tua scrivania già entro domani, ricevendolo direttamente a casa con la consegna gratis. Nella confezione sono inclusi anche un cavo HDMI e la staffa VESA per il montaggio dietro allo schermo, oltre all’alimentatore e al manuale utente.