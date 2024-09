Mini PC (Ryzen 9, 32/512GB): mostro di potenza in doppio sconto

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per acquistare ACEMAGICIAN AM08 Pro in doppio sconto su Amazon. È il Mini PC versatile adatto a ogni compito: produttività, gaming, navigazione e studio. È molto potente e ha ben tre modalità di funzionamento: Silent, Auto e Performance, da selezionare a seconda della situazione.

ACEMAGICIAN AM08 Pro: le specifiche del Mini PC

Il cuore pulsante del comparto hardware è costituito dal processore AMD Ryzen 9 6900HX con chip grafico AMD Radeon RX680M, affiancato da 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB) e da un SSD da 512 GB per lo storage. Ancora, tra le altre caratteristiche citiamo il case facile da aprire grazie agli sportelli magnetici per gli upgrade, le due ventole per la dissipazione del calore, la connettività Wi-Fi e il Bluetooth 4.2. A tutto questo si aggiungono le tante porte fisiche in dotazione, la tripla uscita video con supporto alla risoluzione 4K e il sistema di illuminazione RGB integrato. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Dunque, come approfittare dell’occasione e mettere sulla scrivania ACEMAGICIAN AM08 Pro in doppio sconto? Non devi far altro che attivare il coupon dedicato che trovi nella scheda del prodotto. Inoltre, se hai intenzione di acquistarne due unità, con il codice promozionale 4CX6C9X4 ottieni un ulteriore -5%. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, la staffa VESA per l’eventuale montaggio e il manuale utente.

Con l’ordine immediato lo ricevi direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. La spedizione è gestita da Amazon e, per l’eventuale restituzione con rimborso completo, avrai a disposizione due settimane. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni sull’e-commerce è molto alto, pari a 4,4/5 stelle.