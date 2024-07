Mini PC con Ryzen 9 (64GB/1TB): un MOSTRO in sconto di 207€

Un mostro di potenza in sconto di 207 euro, grazie a questa offerta su Amazon: è Minisforum UM980 Pro, il Mini PC pronto a tutto, animato da un comparto hardware da top di gamma. Non lasciarti sfuggire questa occasione e mettilo sulla scrivania, attivando il coupon proposto dall’e-commerce.

Minisforum UM980 Pro: le specifiche del Mini PC

Le specifiche tecniche in dotazione lo rendono adatto anche a soddisfare i più esigenti, per la produttività e non solo. Ecco quelle più importanti, per l’elenco integrale rimandiamo alla descrizione completa.

Processore AMD Ryzen 9 8945HS con chip grafico AMD Radeon 780M;

64 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 96 GB);

unità SSD M.2 da 1 TB (espandibile fino a 8 TB);

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e due slot Ethernet;

uscite video HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e due USB 4 con supporto 8K/60Hz;

porte USB 3.2 Gen2 Type-A, jack audio e Oculink.

Dunque, non devi far altro che attivare il coupon dedicato per sbloccare lo sconto di 207 euro e acquistare Minisforum UM980 Pro (nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 832 euro. Non si tratta certo di una spesa irrisoria, ma considerando la qualità assoluta del comparto hardware in dotazione, è un investimento destinato a durare parecchi anni, garantendo prestazioni da top di gamma in ogni ambito.

Se lo ordini subito, entro un paio di giorni al massimo il Mini PC sarà a casa tua (la disponibilità è immediata). È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon con al consegna gratuita a domicilio. Per un eventuale reso con rimborso completo avrai tempo fino a 14 giorni dalla data di ricevimento.