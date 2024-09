Mini PC in sconto: affare Minisforum UN100P (coupon -50€)

Non sappiamo per quanto rimarrà attiva questa offerta su Amazon, ma lo sconto di 50 euro su Minisforum UN100P rende il Mini PC un’occasione da cogliere al volo e da mettere sulla propria scrivania. Le sue caratteristiche lo rendono adatto anche alla produttività e, volendo, lo puoi montare dietro al monitor per renderlo invisibile. Per approfittarne, attiva il coupon che trovi sull’e-commerce.

Minisforum UN100P: il Mini PC è un’occasione

A racchiudere ogni componente è un case dalle dimensioni compatte (15,9×15,9×11,4 centimetri), dallo stile elegante e minimalista, con un design ottimizzato per favorire la dissipazione del calore. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, rimandando alla pagina dedicata per tutti gli altri dettagli.

Processore Intel N100 di dodicesima generazione con Intel UHD Graphics;

16 GB di RAM DDR4 e SSD da 512 GB (espandibile);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet 2.5G;

quattro porte USB 3.2, una USB-C (con uscita video), lettore microSD e jack audio;

due uscite HDMI per la connessione a un massimo di tre monitor con supporto 4K.

Non perdere tempo e attiva il coupon che trovi sull’e-commerce prima che sia troppo tardi, per sbloccare lo sconto di 50 euro. Potrai così acquistare Minisforum UN100P al prezzo di soli 195 euro, una spesa davvero irrisoria, considerando le caratteristiche del Mini PC.

Infine, ti segnaliamo che puoi contare sulla vendita gestita dallo store ufficiale del marchio, tra i leader del settore, oltre che sulla spedizione presa in carico dalla rete logistica di Amazon, con la consegna gratuita prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Cosa stai aspettando?