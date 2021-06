Mini PC, sconto maxi: -126€, ma solo oggi

Solo oggi, e solo fino alle ore 20: l'offerta è ottima, ma il tempo è limitato. Insomma: bisogna arrivare in tempo e cogliere al volo l'opportunità, come spesso accade quando su Amazon i prodotti sono coinvolti da una improvvisa “offerta lampo” e vedono il prezzo cadere, come in questo caso, del 21%. Nella fattispecie si tratta di un Mini PC Minis Forum dalle specifiche estremamente elevate, in grado di offrire tutto quel che si possa richiedere per lavoro, studio o intrattenimento.

Mini PC, oggi costa 126 euro in meno

463,99 euro in tutto, prezzo nel quale trovare specifiche di questa caratura:

Intel Core i5-8259U

SSD da 512GB

RAM da 16GB

Grafica Intel Iris Plus 655

Wifi6

Windows 10 Pro

La versione con 16GB di RAM costa di più: è in questa differenza tutta la bontà dell'offerta su questo modello.

Tutto racchiuso nel piccolo formato di un Mini PC che promette massima adattabilità d'uso, ampia connettività e pieno supporto ad immagini 4K UHD. Un Mini PC, insomma, ma non certo un piccolo PC. Anzi.