Mini PC in sconto per Natale: Minisforum UM773 Lite (barebone)

Ecco un’occasione da cogliere al volo per mettere un ottimo Mini PC sulla propria scrivania (o per regalarlo a Natale): si tratta dell’offerta di Amazon che propone la versione barebone del modello Minisforum UM773 Lite a un prezzo molto conveniente. È adatto anche per gestire le operazioni della produttività quotidiana, a casa oppure in ufficio, grazie alla notevole potenza di calcolo garantita dal comparto hardware in dotazione.

Minisforum UM773 Lite: le specifiche del Mini PC

Tra le specifiche tecniche trova posto il processore AMD Ryzen 7 7735HS con CPU octa core e GPU AMD Radeon 680M integrata. Per quanto riguarda le porte presenti sul case, dalle dimensioni compatte e dal design elegante, ci sono due USB 3.2 Gen 2 Type-A, due USB 2.0 Gen 2 Type-A, due USB-C (una delle quali USB 4 con output video a risoluzione 8K), il jack audio, lo slot Ethernet e due uscite video HDMI. Non mancano nemmeno la connettività wireless Wi-Fi e Bluetooth. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina della promozione.

Cosa significa barebone? È fornito senza RAM e SSD, rappresentando così la soluzione ideale per chi ha già in casa queste componenti e le vuole riutilizzare. Devi solo attivare il coupon che trovi in questo momento sull’e-commerce per sbloccare lo sconto di 70 euro e poter così acquistare Minisforum UM773 Lite al prezzo di soli 319 euro, una spesa davvero contenuta se si considerano le sue caratteristiche.

Sei ancora in tempo per regalarlo a Natale: se lo ordini subito, entro domani arriverà a casa tua con la consegna gratis. La spedizione è gestita da Amazon, senza intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi lo ha già acquistato è molto alto, superiore a 4 stelle su 5.