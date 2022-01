Questo Mini PC è silenzioso (coupon Amazon)

Grazie al design ottimizzato del case, MeLE Quieter2 è un Mini PC che funziona senza emettere alcun rumore: non include ventole, nonostante una dissipazione ottimale del calore. È anche estremamente comaptto, solo 131x81x18 millimetri. Oggi lo puoi acquistare su Amazon approfittando di un coupon sconto dal valore di 30 euro.

MeLE Quieter2 è il Mini PC che stavi cercando

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche incluse (per l'elenco completo fare riferimento alla descrizione del dispositivo): processore quas Intel Celeron J5125, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM DDR4, memoria eMMC da 64 GB per l'archiviazione dei dati espansibile con SSD M.2 2280 e microSD, slot Ethernet, WiFi dual band, Bluetooth e due uscite video HDMI con supporto al 4K per dar vita a configurazioni multi-screen.

Grazie al supporto VESA in dotazione è possibile montarlo sul retro del monitor, così da farlo letteralmente scomparire dalla scrivania. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare MeLE Quieter2 al prezzo finale di soli 229,99 euro grazie al coupon sconto proposto da Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita.