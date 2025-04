Mini PC a soli 89 euro con processore Intel e Windows 11 Pro

Ti segnaliamo la possibilità di acquistare a soli 89 euro il Mini PC del marchio UXX. Ha un comparto hardware che lo rende adatto a gestire le operazioni base della produttività quotidiana (editing documenti, posta elettronica e così via), ma non solo, anche la navigazione online e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Il design è molto compatto e dallo stile minimalista, come si capisce da queste immagini, le dimensioni sono ridotte a 11,6×11,6×2,2 centimetri, il peso si attesta a soli 499 grammi.

Il Mini PC di UXX è su Amazon a soli 89 euro

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti non appena possibile, inclusi quelli che contengono le nuove funzionalità. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla descrizione completa per altre informazioni.

Processore Intel Celeron N3350 con GPU Intel UHD Graphics;

6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna eMMC;

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth ed Ethernet;

tre porte USB 3.0 Type-A, lettore microSD e jack audio;

uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K.

Compralo al prezzo stracciato di soli 89 euro, collegalo a uno schermo qualsiasi ed è pronto all’uso. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: il sold out potrebbe essere dietro l’angolo.

Oltre al Mini PC di UXX, la confezione include il manuale utente, il supporto VESA per montarlo eventualmente dietro al monitor, un mouse senza fili, un cavo HDMI, l’adattatore per l’alimentazione e il manuale utente. Se lo ordini subito entro domani potrai metterlo sulla tua scrivania, è spedito da Amazon con la consegna gratis.