Mini PC Stick a 93€ con CPU Intel e sistema Windows (coupon)

Trovi in offerta su Amazon il Mini PC Stick del marchio HEIGAOLAPC: lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 93 euro. Come fare? Ti basta attivare il coupon proposto dall’e-commerce. Perfetto come media player o per trasformare qualsiasi schermo in una postazione di lavoro, è possibile connetterlo a qualsiasi monitor o televisore attraverso HDMI. Il design è senza ventola, risultando totalmente silenzioso durante il funzionamento.

HEIGAOLAPC: il Mini PC Stick a prezzo stracciato

Nonostante le sue dimensioni estremamente compatte (128x51x13 millimetri) integra tutte le componenti di un vero e proprio computer. Tra le specifiche tecniche sono presenti il processore Intel Pentium N4200 affiancato da 4 GB di RAM DDR4 e da 64 GB di memoria interna eMMC espandibile con schede microSD. Ci sono poi i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, lo slot Ethernet per quella cablata, due porte USB 3.0 Type-A e il jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati, ma volendo è possibile utilizzare una distribuzione Linux. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

Attiva il coupon per acquistare il Mini PC Stick del marchio HEIGAOLAPC al prezzo stracciato di soli 93 euro, nella configurazione hardware appena descritta. Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4/5.

Attenzione: non sappiamo quante siano le unità disponibili, ma considerando la promozione non fatichiamo a immaginare che possano andare a ruba. Se sei interessato, ti consigliamo di ordinarlo ora per riceverlo direttamente a casa tua entro un paio di giorni con al consegna gratis. È spedito da Amazon.