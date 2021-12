Mini PC Stick Awow: l'unico in grado di gestire 2 monitor 4K

Quello che ti suggeriamo oggi è un Mini PC davvero incredibile non solo per il rapporto qualità/prezzo, ma anche e soprattutto per la versatilità. Si tratta del Mini PC Stick Awow, un computer dalle dimensioni ridotte all’osso alimentato da un processore Intel e disponibile su Amazon a soli 219 euro, aggiornabile a Windows 11.

Mini PC Stick Awow: caratteristiche tecniche

Il computer, infatti, è alimentato da un processore Intel Celeron J4105 quad-core con una frequenza massima di 2,5GHz. Questo è già inserito nell’elenco di compatibilità Microsoft consentendo l’aggiornamento a Windows 11 non appena disponibile. Questo è supportato da ben 8GB di memoria RAM e 128GB eMMC per l’archiviazione dei dati. Nonostante le dimensioni, lo spazio di archiviazione è espandibile attraverso lo slot per microSD fino a 128GB. Si tratta di una configurazione piuttosto performante, ideale per l’utilizzo professionale. Le dimensioni poco più grandi di una pendrive consentono di riporre il computer nel taschino della giacca. Perfetto quindi per chi necessita di avere un computer sempre con sé, ma con un ingombro ridotto davvero al minimo indispensabile.

Anche dal punto di vista della connettività il computer sorprende. Sono presenti due porte USB entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Queste consentono di estendere l’archiviazione attraverso un disco esterno ed effettuare rapidamente backup. Naturalmente l’uscita HDMI è integrata così da connettere il PC direttamente dietro il monitor o il televisore. Non manca nemmeno una porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Fiore all’occhiello però, è senza dubbio la porta mini DisplayPort che affianca quella di rete. Questa consente di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. In sostanza offre la massima versatilità e potenzialità incredibili con un formato estremamente compatto.

Grazie ad un coupon di 30 euro attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il Mini PC Stick Awow può essere acquistato su Amazon a soli 219,99 euro.