Mini PC Stick con Intel, 8+256GB e Windows 11 Pro in offerta a tempo su Amazon

Un Mini PC destinato a diventare il tuo strumento di lavoro perfetto e versatile da avere tutte le volte che hai bisogno. Oggi puoi acquistare il piccolo Mele PCG02 in offerta su Amazon a soli 183,99 euro invece di 229,99: resterai stupito dalle dimensioni minute di questo piccolo computer, che però include tutto quello che serve per studiare, per lavorare e per il divertimento.

Mini PC Mele PCG02: la scheda tecnica

Il Mini PC è equipaggiato con un processore Intel Alder Lake N100 quad-core fino a 3.4GHz, con 8GB di RAM LPDDR4 e 256GB di memoria eMMC. Lo storage può essere espanso fino a 2TB tramite una scheda microSD.

Il design senza ventola è indubbiamente uno dei suoi punti di forza, perché ti garantisce un funzionamento assolutamente silenzioso. Inoltre, è talmente compatto che puoi portarlo persino in tasca con te oppure sfruttare la staffa VESA inclusa nella confezione per fissarlo dietro il monitor o ad un televisore.

Grazie al suo basso consumo energetico è perfetto per un uso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così che se dovessi avere bisogno di usarlo per attività ininterrotte non peserà sui costi energetici.

Infine, in termini di connettività è dotato di WiFi 2.4/5GHz, Bluetooth 5.1 e una vasta gamma di porte per collegare tutti i tuoi dispositivi. Il prezzo, in offerta, è di 183,99 euro invece di 229,99. Da non perdere.