Mini PC Stick con CPU Intel (8/128GB) a SOLI 99€

Al prezzo di soli 99 euro, NiPoGi T6 è l’affare che segnaliamo oggi a chi vuole allungare le mani su un Mini PC Stick. Dalle dimensioni estremamente compatte, ha in dotazione tutte le componenti di un computer tradizionale. Può tornare utile per lo streaming e la navigazione, semplicemente collegandolo a un monitor o al televisore, ma anche per gestire le operazioni quotidiane della produttività di base come l’editing dei documenti e della posta elettronica. Mettilo nel carrello per non perdere l’occasione.

NiPoGi T6: le specifiche del Mini PC Stick

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. La capacità di storage può essere aumentata con microSD fino a 128 GB oppure collegando un disco esterno fino a 2 TB. Per tutti gli altri dettagli, puoi consultare la scheda dedicata.

Processore Intel Atom x5 z8350 con chip grafico;

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna eMMC;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2;

porte USB 3.0 e 2.0 Tye-A, lettore microSD;

uscita HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Oggi hai la possibilità di acquistare NiPoGi T6 al prezzo di soli 99 euro. Non ci sono coupon sconto da attivare né codici promozionali da inserire: è tutto pronto per metterlo nel carrello. La spedizione è gestita da Amazon, per garantire il massimo dell’affidabilità.

Ancora, segnaliamo che la disponibilità è immediata e che, se lo ordini subito, per te c’è anche la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che entro domani il Mini PC Stick arriverà direttamente a casa tua, senza costi aggiuntivi.