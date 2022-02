Mini PC Stick in doppio sconto: PREZZACCIO Amazon

Tanto piccolo quanto versatile, questo Mini PC Stick di SNUNMU è protagonista oggi di un’offerta davvero ghiotta: è in doppio sconto su Amazon. Alla riduzione di prezzo applicata in automatico si aggiunge un coupon promozionale da attivare prima di inoltrare l’ordine.

Il Mini PC in tasca, formato Stick: lo sconto è doppio

È adatto alla didattica a distanza, allo smart working, alla riproduzione dei contenuti multimediali e alla navigazione online. Ecco le più importanti specifiche tecniche incluse: processore Intel Atom x5-Z8350, 8 GB di RAM , 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth, slot Ethernet, USB 2.0 e 3.0, lettore microSD. È sufficiente alimentarlo, collegarlo alla porta HDMI di un monitor o televisore ed è pronto all’uso. Tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Nelle immagini qui allegate, le dimensioni e le porte di connessione integrate.

In questo momento hai la possibilità di metterti in tasca (letteralmente) il Mini PC Stick di SNUNMU al prezzo finale di soli 151,41 euro invece di 189,90 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la spedizione gratuita a domicilio in un giorno offerta e curata da Amazon.