Mini PC Stick (Intel, W10): il prezzo crolla a fine anno

Un computer completo di tutto ciò che serve e che puoi tenere in tasca: è il Mini PC Stick con sistema operativo Windows 10 Pro, in vendita oggi su Amazon con un forte sconto sul prezzo di listino. Si tratta del modello NiPoGi T6 P1, dotato di caratteristiche adatte a supportare le operazioni base della produttività quotidiana, così come l’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

NiPoGi T6 P1: forte sconto sul Mini PC Stick

Ecco quali sono le specifiche tecniche principali tra quelle nascoste sotto la scocca: processore Intel Celeron N4000, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K e due porte USB 3.0. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla descrizione completa.

In questo momento, il Mini PC Stick di NiPoGi (modello T6 P1) è acquistabile su Amazon al prezzo finale di soli 109 euro, grazie allo sconto del 35% proposto dall’e-commerce.

Per chi lo ordina subito c’è la consegna garantita in un solo giorno, con spedizione gratuita a domicilio. Un’ottima occasione di fine anno, per allungare le mani su un dispositivo che tornerà certamente utile nel 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.