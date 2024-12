Mini PC per lo streaming: il COUPON su BOSGAME AG40

BOSGAME AG40 è protagonista di un’offerta su Amazon che lo rende molto conveniente: il Mini PC è in forte sconto sull’e-commerce, grazie alla possibilità di attivare un coupon dedicato. Le sue caratteristiche lo rendono perfetto per lo streaming e la riproduzione dei contenuti multimediali in generale, ma anche per la navigazione online e per gestire le operazioni base della produttività quotidiana, ad esempio l’editing dei documenti o la posta elettronica.

Mini PC: le caratteristiche di BOSGAME AG40

Il sistema operativo è Windows. Di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: per saperne di più dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Processore Intel Celeron N4020 con chip grafico Intel UHD 600;

4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (espandibile);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 ed Ethernet;

porte USB 3.0 Type-A, lettore di schede e jack audio;

uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K.

Il Mini PC ha disponibilità immediata, è venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon, con la consegna gratuita prevista in pochi giorni se lo ordini adesso. È un regalo di Natale hi-tech da mettere sotto l’albero? Nessun problema: per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo fino a metà gennaio.

Attiva il coupon e acquista BOSGAME AG40 al prezzo di soli 119 euro. Lo sconto di 50 euro proposto oggi lo rende un vero affare da cogliere al volo. Nella confezione sono inclusi il manuale di istruzioni, l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI e la staffa VESA per il montaggio dietro al monitor.