Mini PC per streaming e navigazione: a 159€ è quasi regalato

ACEMAGICIAN T8 Plus al prezzo stracciato di soli 159 euro è l’affare del giorno se stai cercando un Mini PC. Le sue caratteristiche lo rendono adatto all’intrattenimento multimediale, in particolare allo streaming, ma possono svolgere senza problemi anche i compiti più comuni della produttività quotidiana (documenti, posta elettronica ecc.), quelli legati alla navigazione online e allo studio. Non lasciarti sfuggire la promozione in corso su Amazon. Nella confezione trovi un cavo HDMI, la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, l’adattatore per l’alimentazione e il manuale utente.

ACEMAGICIAN T8 Plus: le specifiche del Mini PC

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione, racchiude in un case molto compatto dalle dimensioni ridotte a soli 8,9×8,9×4,4 centimetri, con un peso che si attesta a 204 grammi, ottimo anche per la portabilità. Rimandiamo alla pagina dedicata per tutte le altre informazioni.

Processore Intel N95 con GPU Intel UHD Graphics;

8 GB di RAM LPDDR5;

SSD M.2 da 256 GB;

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth e due slot Ethernet;

tre porte USB 3.0, tre uscite HDMI con supporto 4K e jack audio.

Al prezzo stracciato di soli 159 euro, ACEMAGICIAN T8 Plus è un vero affare, da cogliere la volo. Lo sconto è applicato in automatico dall’e-commerce (dove il voto medio assegnato è pari a 4,5/5 stelle). Inoltre, se ne vuoi acquistare due unità, applicando il codice promozionale 4CX6C9X4 che trovi nella scheda del prodotto, tagli la spesa di un ulteriore 5%.

Se lo ordini adesso, potrai mettere il Mini PC sulla tua scrivania (o in salotto per collegarlo al televisore) già entro un paio di giorni. C’è anche la spedizione gratuita curata da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità.