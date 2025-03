Mini PC: super affare per Beelink Mini S13 con Intel N150 e W11

C’è un coupon Amazon da attivare che taglia il prezzo di Beelink Mini S13 e permette di acquistare il Mini PC al prezzo stracciato di 199 euro. Ha tutto ciò che serve per lavorare, ma non solo, anche per navigare e per l’intrattenimento nel tempo libero. Non manca nemmeno il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza Microsoft per ricevere gli aggiornamenti non appena distribuiti.

Beelink Mini S13: un’ottima offerta per il Mini PC

Il cuore pulsante è rappresentato dal nuovo processore Intel N150 con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD, di ultima generazione. Ad affiancarlo ci sono 16 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB). Fanno parte della scheda tecnica anche la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed Ethernet, quattro porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, il jack audio e due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione.

Per sbloccare il forte sconto devi solo attivare il coupon che trovi sull’e-commerce. In questo modo potrai acquistare il Mini PC di Beelink (modello Mini S13) al prezzo finale di soli 199 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche.

Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, l’adattatore per l’alimentazione e il supporto VESA per chi vuole appenderlo dietro allo schermo. È spedito direttamente da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità. Se decidi di ordinarlo adesso, potrai metterlo sulla tua scrivania già entro domani con la consegna gratuita. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate è 4,3/5.