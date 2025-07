Mini PC tascabile con Intel: crolla il prezzo di MeLE Quieter 4C

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni ultra compatte di MeLE Quieter 4C: solo 1,83×3,2×13,1 centimetri. In un ingombro tanto ridotto e nel peso di soli 203 grammi, il Mini PC racchiude tutto ciò che serve per lavorare, studiare, navigare e divertirsi nel tempo libero. Oggi lo trovi in offerta a tempo su Amazon. Non lasciarti sfuggire l’occasione, potrebbe andare sold out molto presto.

MeLE Quieter 4C: l’offerta a tempo sul Mini PC

Trasforma ogni monitor o televisore in una postazione desktop con il suo processore Intel N150 affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e da 256 GB di memoria interna. Il design senza ventola assicura la piena silenziosità, nonostante una dissipazione ottimale del calore. L’immagine qui sotto mostra le tante porte in dotazione per il collegamento delle periferiche. Supporta la connettività Wi-Fi e Bluetooth oltre all’output video a risoluzione 4K per un massimo di tre schermi in contemporanea. Trovi altre informazioni nella scheda completa del computer tascabile.

In questo esatto momento hai la possibilità di acquistare MeLE Quieter 4C al prezzo finale di soli 205 euro, il più basso da quando è in vendita. La configurazione hardware è quella appena descritta. Trattandosi di un’offerta a tempo non sappiamo fino a quando rimarrà online. Lo sconto è applicato in automatico e non servono coupon.

Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini subito. I clienti dell’e-commerce che hanno già avuto modo di metterlo alla prova gli assegnano un voto medio pari a 4,4/5 nelle recensioni pubblicate.