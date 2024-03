-90€: attiva il coupon sconto per il Mini PC di Teclast

Non devi far altro che attivare il coupon su Amazon per acquistare Teclast N20 Pro al suo prezzo minimo storico. È senza dubbio la migliore occasione tra quelle proposte oggi dall’e-commerce a chi cerca un Mini PC da mettere sulla scrivania, adatto alla produttività, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. Partiamo dal comparto software per analizzarne le caratteristiche e i punti di forza: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con accesso agli aggiornamenti e alle nuove funzionalità distribuite da Microsoft.

Teclast N20 Pro: coupon sconto -90€ sul Mini PC

Per quanto riguarda la scheda tecnica, si può contare su specifiche hardware come il processore Intel N95 con architettura Alder Lake, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per lo storage (espandibile), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, slot Ethernet per quella cablata, quattro porte USB 3.2 Type-A, una Type-C, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 189 euro, grazie allo sconto di 90 euro proposto oggi su Amazon, il Mini PC di Teclast (modello N20 Pro) è un affare da cogliere al volo. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

È garantita la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio assicurata entro un paio di giorni al massimo. Se effettui l’ordine ora lo potrai mettere sulla scrivania entro 48 ore. La confezione include la staffa VESA che ne consente il montaggio dietro al monitor.