Mini PC Teclast: Intel, 16/512GB, WiFi6 e W11 (COUPON -100€)

Compatto, dal design elegante e con caratteristiche adatte a ogni utilizzo, anche in ambito professionale: lo sconto su Amazon per Teclast N20 rende il Mini PC la scelta migliore di oggi per chi cerca un dispositivo della categoria. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato e metterlo nel carrello. Il consiglio per gli interessati è di approfittarne finché in tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà online la promozione.

Teclast N20: grande offerta per il Mini PC

Ecco i dettagli più importanti in merito al comparto hardware. Le specifiche tecniche integrate sono le seguenti: processore Intel Celeron N5095 con GPU Intel UHD, 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless. Rimandiamo alla scheda del prodotto per saperne di più.

Windows 11 Pro è il sistema operativo preinstallato con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti rilasciati. Nell’immagine qui sotto è invece possibile vedere le porte di connessione presenti sul case: USB 3.2 e USB-C, due uscite video HDMI, slot Ethernet e jack audio. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

L’offerta di oggi propone Teclast N20 al prezzo finale di soli 169 euro, grazie allo sconto di 100 euro da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato. Nella confezione c’è un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Un’altra cosa che rende la promozione un vero affare è la disponibilità immediata con la spedizione gratuita gestita dalla logistica Amazon. Chi sceglie di effettuare l’ordine adesso potrà mettere il Mini PC sulla scrivania tra pochi giorni, senza costi aggiuntivi.

