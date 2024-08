Mini PC Teclast (Intel, 16/512GB): -60€ con questo coupon Amazon

Lo puoi mettere sulla scrivania, volendo lo si può appendere dietro allo schermo e le sue dimensioni (11,7×11,7×4,1 centimetri, 410 grammi) consentono di portarlo comodamente ovunque all’occorrenza: eppure, è un computer completo di tutto. È Teclast N20 Pro, il Mini PC protagonista oggi di un’offerta su Amazon che vale la pena segnalare. Devi solo attivare il coupon per approfittarne.

Teclast N20 Pro: le specifiche tecniche del Mini PC

A livello di specifiche tecniche, il comparto hardware è in grado di assicurare una potenza di calcolo più che sufficiente per gestire le operazioni della produttività quotidiana. Ecco quelle più importanti: processore Intel N95 con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione, Wi-Fi e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, slot Ethernet per quella cablata, due porte USB 3.0 Type-A, altre due USB 2.0 Type-A, una USB-C con uscita video e due HDMI con supporto alla risoluzione 4K per il collegamento simultaneo a un massimo di tre monitor, senza dimenticare il jack audio. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

Al prezzo finale di soli 159 euro, il Mini PC di Teclast (modello N20 Pro, nella configurazione appena descritta) è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania, grazie allo sconto di 60 euro disponibile in questo momento, da ottenere semplicemente attivando il coupon su Amazon.

Se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua con la spedizione gratuita attraverso la rete logistica di Amazon. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore e un cavo HDMI per il collegamento al monitor.