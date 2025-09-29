 Mini PC top di gamma: coupon -300 euro per GMKtec EVO-T1
GMKtec EVO-T1 è un Mini PC di ultima generazione con specifiche tecniche da assoluto top di gamma: eccolo in forte sconto su Amazon.
GMKtec EVO-T1 è un nuovo Mini PC che si posiziona di diritto nella fascia alta della categoria, grazie un comparto hardware in grado di sprigionare un’enorme potenza di calcolo, ma non solo. Oggi lo trovi in forte sconto su Amazon, grazie a un’offerta dedicata. È la scelta giusta per la scrivania dei professionisti e dei creator. Il sistema operativo è Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso, con licenza ufficiale Microsoft.

GMKtec EVO-T1, il Mini PC è in offerta

All’interno del suo design compatto ed elegante integra il processore Intel Core Ultra 9 285H (16 core e 16 thread) con chip grafico Intel Arc 140T, affiancato da ben 64 GB di RAM DDR5 e unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB per lo storage (espandibile fino a un massimo di 11 TB). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e con doppio slot Ethernet, porte USB-C e USB-A, senza dimenticare OCuLink per il collegamento di GPU esterne. Supporta inoltre il collegamento a un massimo di quattro monitor in contemporanea con risoluzione fino a 8K. Trovi altre informazioni nella scheda completa.

GMKtec EVO-T1: le porte di connessione del Mini PC

Attiva il coupon e sblocca lo sconto di 300 euro che ti permette di acquistare GMKtec EVO-T1 al prezzo final di 1.089 euro (invece di 1.389 euro come da listino). La configurazione hardware è quella top di gamma che abbiamo appena descritto.

GMKtec EVO-T1 Mini PC AI Ultra 9 285H (fino a 5,4 GHz) 64 GB DDR5 (32 GBx2) 1 TB PCIe 4.0 SSD mini computer, 3 slot di espansione M.2, Oculink, display quad-screen 8K

Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale del produttore e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica con la consegna gratuita, dunque senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità. La disponibilità è immediata e se lo ordini adesso lo potrai mettere sulla tua scrivania entro un paio di giorni.

Pubblicato il 29 set 2025

Raspberry Pi 500+: il PC contenuto in una piccola tastiera

Mini PC per casa e ufficio a 132,99€: occasione LAMPO su Amazon

Mini PC con Intel e W11 Pro a prezzo stracciato: è NiPoGi E1

Intel: XeSS Multi-Frame Generation scoperto nel framework XeSS

