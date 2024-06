Un Mini PC, tre modalità: Core i7, 32/512GB e Windows 11 a -200€

Design unico nella categoria e caratteristiche di fascia alta per ACEMAGIC AD08, il Mini PC protagonista oggi su Amazon con uno sconto di 200 euro che segnaliamo volentieri. È adatto alla produttività così come al gaming, grazie alla sua versatilità (come vedremo a breve). Per approfittarne e metterlo sulla scrivania non devi far altro che attivare un coupon.

ACEMAGIC AD08: le specifiche del Mini PC

Il sistema operativo è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti e le nuove funzionalità distribuite. È possibile scegliere fra tre modalità di funzionamento (Silent, Auto e Performance) agendo sul pulsante di accensione ed è dotato di un comparto hardware di fasci alta. Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, per l’elenco completo rimandiamo alla scheda sull’e-commerce.

Processore Intel Core i7-11700B con chip grafico Intel Iris Xe;

32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB);

SSD NVMe da 512 GB (espandibile fino a 4 TB);

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

porte USB-C con uscita video, quattro USB 3.2 Gen 1 Type-A, Ethernet, due HDMI 2.0 e jack audio;

sistema di illuminazione RGB.

Al prezzo finale di 439 euro, il Mini PC di ACEMAGIC (modello AD08) nella configurazione appena descritta è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Per ottenere lo sconto di 200 euro non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Inoltre, se ne acquisti due unità, hai diritto a un ulteriore -5% semplicemente applicando il codice promozionale QNC86993 che trovi su Amazon.

Se decidi di effettuare subito l’ordine, entro un paio di giorni al massimo sarà a casa tua, con la spedizione gratuita gestita direttamente dall’e-commerce.