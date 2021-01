Mini PC triplo monitor Core i5 scontato su Amazon

Come ormai di consueto, anche oggi vogliamo proporvi un interessante mini PC, in quanto questi rappresentano la soluzione più comoda e versatile quando lo spazio diventa un problema. In particolare oggi Amazon propone un discreto sconto sull’ACEPC CK6 con Intel Core i5.

Mini PC ACEPC CK6: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal cuore del computer, la CPU è un Intel Core i5-5257U da 2 core e 4 thread grazie alla tecnologia Hyper-Threading esclusiva di Intel per una frequenza massima di 3,1GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 120GB. Uno dei maggiori vantaggi del PC però risiede nell’espandibilità. Una volta rimosso il pannello inferiore è possibile accedere al vano hardware, che permette di sostituire l’SSD con uno più capiente, ed aggiungere un HDD/SSD da 2,5 pollici. Inoltre è possibile anche espandere la memoria RAM portandola fino a 16GB. Il design invece presenta un case realizzato completamente in alluminio, ed una soluzione fanless per il raffreddamento che lo rende estremamente silenzioso.

Spostandoci invece sul fronte della connettività, in questo caso è davvero estesa. Troviamo infatti ben 6 porte USB, di cui quattro USB 3.0. Sono presenti ben 3 uscite audio/video: HDMI, DisplayPort, e VGA. Queste permettono di collegare fino a tre monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60fps. Anche le porte RJ45 sono due, e permettono di combinare la velocità di due diverse reti in modo da trasferire file di grandi dimensioni con maggiore rapidità. Non mancano infine le connessioni senza fili che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2.

Grazie ad un calo di prezzo, è possibile acquistare l’ACEPC CK6 su Amazon a soli 339,90 euro con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino.