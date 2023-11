Black Friday: il Mini PC d'oro di UXX è in offerta

Bello da vedere, nel suo case caratterizzato dalla colorazione Gold, oggi il Mini PC di UXX adatto a lavoro, studio e intrattenimento, è protagonista di un’ottima offerta su Amazon grazie al coupon sconto da attivare da attivare in un click (o con un tap sul display). Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. In regalo un mouse senza fili.

UXX, il Mini PC è in sconto (coupon)

Passiamo in rassegna le specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron N5095, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, slot Ethernet, due porte USB 3.0 Type-A e altrettante USB 2.0 Type-A, due USB-C (una delle quali con output video), due uscite video (per il collegamento simultaneo a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio da 3,5 mm. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Oggi lo puoi acquistare al prezzo finale di 178 euro. Non devi far altro che attivare il coupon dedicato e lo riceverai a casa entro un paio di giorni con la spedizione gratuita gestita dalla rete logistica di Amazon. Una volta posizionato sulla scrivania, diventerà un alleato quotidiano per la produttività, per lo studio e nel tempo libero.

Nella confezione sono inclusi il manuale utente, un mouse senza fili, un cavo HDMI per il collegamento al monitor o al televisore e l’adattatore per l’alimentazione. È una delle offerte che anticipano l’inizio della Settimana del Black Friday su Amazon, al via il 17 novembre. Per conoscere quelle già attive è sufficiente visitare la sezione dedicata.

