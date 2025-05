Mini PC versatile e in sconto: Beelink Mini S12 per la tua scrivania

Questo Mini PC è attualmente in offerta su Amazon e ha raggiunto il suo prezzo più basso di sempre: lo puoi mettere sulla tua scrivania con una spesa di soli 144 euro. Un’opportunità concreta per chi desidera allungare le mani su un computer completo, ma al tempo stesso compatto, silenzioso e affidabile, da destinare alla la produttività quotidiana, allo studio o all’intrattenimento multimediale nel tempo libero (è perfetto per lo streaming). Si tratta del modello Beelink Mini S12.

Beelink Mini S12: il Mini PC per la tua scrivania

Al suo interno si trova il processore Intel N95 di dodicesima generazione affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e da un SSD da 256 GB per lo storage, espandibile fino a 2 TB. Ci sono poi i moduli per la connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth ed Ethernet, oltre a ben quattro USB e due uscite HDMI così da poter collegare fino a due monitor 4K in simultanea. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Per altre informazioni consulta la scheda del prodotto.

Attiva il coupon per sbloccare lo sconto di 55 euro e acquistare Beelink Mini S12 al prezzo finale di soli 144 euro, nella configurazione hardware appena descritta. Ha ottenuto un voto medio superiore a 4 stelle su 5 nelle recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce.

Nella confezione del Mini PC sono presenti una staffa VESA per il montaggio dietro al monitor, un cavo HDMI, l’adattatore per l’alimentazione e il manuale d’uso. Se lo ordini adesso lo riceverai entro domani a casa tua con la consegna gratis, spedito da Amazon.