Mini PC (W11 Pro, 16GB DDR5+512GB SSD) in fantastico DOPPIO SCONTO

Un Mini PC adatto a diverse esigenze è il protagonista di questa doppia offerta su Amazon. Oltre allo sconto già disponibile, infatti, puoi applicare un coupon di 60 euro direttamente in pagina così da far scendere il prezzo a soli 189,99 euro invece di 289. Con la spedizione Prime, a seconda di dove ti trovi, puoi avere persino la consegna in giornata.

Le caratteristiche del Mini PC in offerta

Il Mini PC si presenta con un processore Intel Alder Lake N100 di 12a generazione con una velocità di clock che può arrivare fino a 3,4GHz. A questo si affiancano 16 GB di RAM LPDDR5 e un SSD da 512 GB per darti ampio spazio di archiviazione e tempi di risposta rapidissimi.

Un piccolo desktop che è campione di connettività come dimostrano le doppie porte Gigabit Ethernet, con cui puoi gestire reti diverse contemporaneamente, tre porte HDMI 2.0 per un’uscita a triplo schermo e tutto quello che serve per la connessione dei tuoi dispositivi.

Efficiente dal punto di vista energetico e dalle dimensioni davvero compatte (8,9 cm x 8,9 cm x 4,3 cm) può essere persino montato dietro un monitor con una staffa VESA per creare una postazione il più ordinata possibile e senza cavi in giro.

Una soluzione eccellente se stai cercando un mini PC potente, versatile e compatto: applica il coupon e pagalo soltanto 189,99 euro.