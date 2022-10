Mini PC Windows 11 (Intel Core 11, 16/512GB): -265€

Si chiama Ace Magician TK11-A0 ed è uno dei migliori Mini PC in circolazione dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo: oggi può essere tuo con lo sconto Amazon di 265 euro rispetto al listino. Racchiude potenza di calcolo elevata e design ottimizzato oltre a funzionalità utili a produttività, studio, navigazione e intrattenimento multimediale.

Ace Magician TK11-A0: grande Mini PC, piccolo prezzo

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i5-1135G7, chip grafico Intel Iris Xe, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, tre uscite video (HDMI 2.0, Thunderbolt 4 e Display Port) con supporto fino alla risoluzione 8K, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Completano la dotazione quattro porte USB 3.0, lo slot Ethernet, il lettore di impronte digitali per l’autenticazione e gli altoparlanti integrati. Volendo è possibile espandere sia la RAM sia lo storage, rispettivamente fino a 32 GB e a 2 TB. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione degli aggiornamenti non appena rilasciati. Tutto questo nel formato compatto e ottimizzato di Ace Magician TK11-A0, acquistabile oggi su Amazon al prezzo finale di soli 474,59 euro invece di 739,99 euro come da listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito, domani sarà sulla tua scrivania. Per poter approfittare dello sconto di 265 euro non devi far altro che visitare la pagina del prodotto e attivare il coupon dedicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.