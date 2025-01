Mini PC con Windows 11 Pro e Intel N150: a 169€ è quasi regalato

Segnaliamo molto volentieri la super offerta su Amazon che in questo momento vede protagonista NiPoGi E2, il Mini PC con processore Intel N150 di ultima generazione. Le sue caratteristiche lo rendono adatto a tutto: lavoro, studio e tempo libero. Approfitta dell’occasione, attiva il coupon dedicato e acquistalo al prezzo stracciato di soli 169 euro, un vero affare. Il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti distribuiti non appena disponibili.

NiPoGi E2: le specifiche del Mini PC con Intel N150

Ad affiancare la CPU già citata ci sono 16 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth ed Ethernet, slot USB, uscite HDMI e DisplayPort con supporto al 4K e jack audio. Dai uno sguardo alla scheda sull’e-commerce per saperne di più. L’immagine qui sotto mostra il design e le porte di connessione.

Per sbloccare e ottenere lo sconto di 130 euro devi solo attivare il coupon dedicato. In questo modo, potrai acquistare NiPoGi E2 al prezzo finale di 169 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne ora.

Se lo ordini subito riceverai il Mini PC direttamente a casa tua già entro domani, con la consegna gratis. La dotazione di accessori è molto ricca: nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI per il collegamento al monitor, un supporto VESA per il montaggio dietro allo schermo e il manuale utente.