Mini pendrive SanDisk Ultra Fit da 64 GB a soli 7€ (sconto 47%)

Progettata da un marchio leader nel campo delle soluzioni per lo storage, la mini pendrive da 64 GB della gamma SanDisk Ultra Fit oggi è in sconto del 47% su Amazon. Ciò significa che la puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 7 euro. Diventerà il tuo alleato quotidiano nella gestione dei file e dei backup.

SanDisk Ultra Fit: mini pendrive da 64 GB a 7€

Il funzionamento si basa sulla tecnologia USB 3.2 Gen 1, per garantire una rapidità senza compromessi nel trasferimento dati, raggiungendo una velocità di 130 MB/s e riducendo così le attese. La compatibilità è garantita con tutti i dispositivi dotati di una porta Type-A, quella tradizionale a forma rettangolare, quindi con i computer, ma non solo, anche con i televisori, i lettori multimediali, le autoradio e molto altro ancora. Per quanto riguarda il design, è talmente compatto che non è nemmeno necessario rimuoverla dal laptop quando è il momento di trasportarlo. Scopri di più nella scheda completa.

Al prezzo finale di soli 7 euro, è un affare da cogliere al volo, anche solo per tenerla come unità di scorta o di backup, sulla scrivania oppure nello zaino, nella borsa o nella custodia del notebook. Non devi applicare coupon né codici promozionali, lo sconto del 47% che oggi ti permette di acquistare in offerta la pendrive SanDisk Ultra Fit da 64 GB è automatico.

Hai un abbonamento Prime attivo? Per te c’è anche la consegna gratuita direttamente a casa, prevista già entro dieci giorni. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, senza intermediari. Il voto medio assegnato da oltre 130.000 recensioni positive è davvero molto alto: 4,6 stelle su 5, a testimonianza della qualità del prodotto.