Mini Portafoglio compatibile con AirTag a 15€ è un REGALO

Con il Mini Portafoglio TigraTigro hai un contenitore perfetto e anti-clone per carte di credito, banconote e monete. Inoltre, è anche compatibile con AirTag (non incluso nella confezione). Grazie ad Amazon lo acquisti a un prezzo decisamente conveniente. Mettilo nel carrello a soli 15,99 euro. Dotato di porta tessere in alluminio, grazie all’innovativo pulsante le estrai così da poter scegliere quale utilizzare.

Nella tasca interna, oltre al porta banconote, hai anche scomparti per altre due carte di credito. Nella parte posteriore trovi il porta monete con pratica cerniera che permette anche l’inserimento sicuro di un Apple AirTag. La texture in carbon fiber nera rende questo portafoglio elegante e moderno. Pratico per un utilizzo quotidiano, occupa pochissimo spazio e risulta molto comodo in tasca.

Mini Portafoglio: banconote, carte di credito, monete e AirTag in pochissimo spazio

Il Mini Portafoglio TigraTigro è in grado di ottimizzare il tuo spazio rispetto a un normalissimo portafoglio classico. Unisex, è ideale sia per uomo che per donna. Il porta tessere in alluminio è dotato di protezione RFID anticlonazione. Così tutte le tue carte di pagamento sono al sicuro. La praticissima clip fermasoldi contiene in modo ordinato tutte le banconote. Alto 10 cm e largo 6,5 cm, è la soluzione ideale per avere tutto a portata di mano.

