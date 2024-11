Mini powerbank da 10000 mAh a SOLI 12€ (è un'offerta a tempo)

Ecco l’offerta a tempo che stavi aspettando per allungare le mani sul tuo nuovo powerbank, che ti accompagnerà negli spostamenti di ogni giorno e nei tuoi viaggi. Quello dalle dimensioni mini del marchio Bogseth è in forte sconto su Amazon e, in questo momento, lo puoi acquistare al prezzo stracciado di soli 12 euro. Il design è davvero compatto: solo 8,1×5,9×2,6 centimetri di ingombro per un peso che si attesta a 172 grammi. Il voto medio ottenuto da oltre 5.900 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce è molto alto, pari a 4,4/5 stelle.

L’offerta di Amazon sul mini powerbank da 10.000 mAh

Ha in dotazione tre porte: una USB-C che supporta la ricarica a 20 W (fino a 3 A) sia in ingresso che in uscita, una USB Type-A che può arrivare a 22,5 W (fino a 5 A) e una micro-USB adatta soprattutto per il collegamento dei dispositivi più vecchi (fino a 2 A). Sulla parte superiore c’è anche un display LED che mostra la percentuale dell’autonomia residua. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più.

Acquista il powerbank da 10.000 mAh del marchio Bogseth al prezzo di soli 12 euro, in sconto del 34% rispetto al listino ufficiale. Puoi anche scegliere tra le colorazioni Verde e Arancio quella che preferisci. Trattandosi di un’offerta a tempo, rimarrà online ancora per poco.

Hai un abbonamento Prime attivo? In questo caso, se lo ordini subito, lo riceverai direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita e la spedizione gestita da Amazon, senza passare da intermediari. Altrimenti, puoi approfittare dei 30 giorni di prova e accedere ai benefici della sottoscrizione per un mese, senza alcun costo.