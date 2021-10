Mini Powerbank: sta nel palmo della mano ma è potentissimo

Il mini powerbank in promozione su Amazon è una vera forza della natura. Con appena 15,03€ te lo porti a casa facendo l'acquisto dell'anno. Te lo porti ovunque vai per non rimanere mai senza carica e soprattutto non ti occupa spazio quindi se vuoi te lo infili anche in tasca.

Le spedizioni sono gratuite e veloci, se non sei abbonato ti svelo come non pagare neanche un euro in più.

Mini Powerbank: semplice e utile da avere sempre con te

Il Mini powerbank che ti sto presentando è un vero portento. Sta letteralmente in un palmo della mano quindi in termini di portabilità non puoi avere ripensamenti. Disponibile in colorazione rosso ti salva veramente la vita perché quando meno te l'aspetti ti torna utile e poi, in fin dei conti, per questo prezzo non può che essere un affare.

Con una capacità di 10000mAh praticamente fai due ricariche complete al tuo smartphone. Questa caratteristica potrebbe variare in base a ciò che è presente all'interno del tuo telefono, ma in linea di massima ci puoi fare affidamento.

E' dotato di carica veloce e ben due porte USB quindi se vuoi lo utilizzi anche con due dispositivi in contemporanea, ad esempio con telefono e wearable o smartwatch.

Non perdere questa occasione più unica che rara e acquista subito il tuo mini powerbank su Amazon a soli 15,03€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime. Se invece non possiedi una sottoscrizione, scegli i punti di ritiro come modalità di consegna e non pagherai neanche un euro in più avendo un risparmio anche più elevato.