Mini powerbank USB C: senza fili lo utilizzi in ogni dove, metà prezzo

Spesa minima per avere una ricarica di emergenza sempre a portata di mani. E no, non parliamo di un classico powerbank visto che questo ha zero fili e quindi lo utilizzi in ogni dove e quando senza fronzoli. 5000mAh di energia per non scendere a compromessi e porta USB C per adattarsi a tutte le esigenze.

In doppia promozione su Amazon è l’affare che stavi aspettando, portatelo a casa con un ribasso del 46% e con il coupon da spuntare prima di aggiungerlo al carrello. Prezzo finale di appena 18,56€.

Con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia.

Powerbank piccolo e senza fili: mai stato così comodo

Una ricarica espressa per il tuo smartphone o per qualche altro prodotto tech. Viste le dimensioni minime e il peso piuma, portare dietro questo powerbank è una passeggiata e neanche impegnativo. Immagina di tenerlo in tasca: quando ti serve lo tiri fuori ed il gioco è fatto.

Con 5000mAh ti mette a portata di mano una ricarica completa sulla maggior parte dei prodotti in circolazione anche se questo è soggettivo. In linea di massima ti permette di non vedere il display in blackout e la tua sanità mentale svanire!

Compatibile con marchio come Huawei e Samsung, lo puoi utilizzare con qualsiasi prodotto. L’importante è che abbia una porta USB C.

Infine non posso lasciarti andare senza farti sapere che ha la ricarica rapida da 20W e che ci mette pochissimo a ripristinare l’energia dei tuoi dispositivi.

Non perdere tempo, collegati su Amazon dove approfitti del metà prezzo. Porta a casa questo mini powerbank dopo aver spuntato il coupon, prezzo finale di appena 18,56€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.