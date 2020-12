Mini presa Smart D-Link DSP-W118 a soli 16,99€

In una casa sempre più improntata alla domotica non possono mancare gli accessori appositi e per questo motivo vi parliamo di un’interessante offerta Amazon riguardante la mini presa Smart D-Link DSP-W118 che passa da 29,99 euro a 16,99 euro.

Mini presa Smart D-Link DSP-W118 scontata del 43%

Questa piccola Smart Plug può essere collegata a qualsiasi connessione Wi‑Fi e a qualunque elettrodomestico per controllarlo tramite telefono o tablet, grazie all’app mydlink. In questo modo potete accendere o spegnere le vostre cose e automatizzare qualsiasi elettrodomestico per farlo funzionare con praticità a seconda delle vostre esigenze.

Il design è stato creato per integrarsi a qualunque stile della casa e grazie alle sue dimensioni ridotte potrete attaccare due Smart Plug, una accanto all’altra, in qualsiasi presa elettrica doppia. Passando all’aspetto Smart, la presa si integra facilmente con Amazon Echo o con l’Assistente Google per un controllo totalmente vocale. Potete anche passare al livello successivo con le ricette IFTTT per automatizzarle con altri dispositivi di domotica compatibili.

Non avrete più paura di aver dimenticato di spegnere il forno di casa o qualche altro importante elettrodomestico dato che avrete tutto sotto controllo e a portata di smarphone. Non fatevi scappare questa interessante offerta Amazon che vi permetterà di portare a casa la mini presa Smart D-Link DSP-W118 con uno sconto del 43% sul prezzo di listino.