Mini proiettore 1080p e 4K: attiva il coupon a pagalo pochissimo

Hai mai sognato di trasformare il tuo soggiorno in una vera e propria sala cinematografica? Ora puoi farlo con il mini proiettore 1080p e 4K

Ecco una fantastica opportunità per te: attiva il coupon su Amazon e acquistalo a soli 79,99 euro invece di 149,99 euro. Prepara il popcorn e goditi l’intrattenimento a schermo gigante comodamente a casa tua.

Con il mini proiettore intelligente, potrai vivere un’esperienza visiva straordinaria. Grazie al design rotabile a 180°, potrai puntare il proiettore in varie direzioni, compreso il soffitto. Immagina di sdraiarti a letto e guardare i tuoi film preferiti sul soffitto della tua camera da letto. Inoltre, il proiettore può fornire un’immagine chiara su schermi da 40 a 200 pollici, regalandoti un’esperienza cinematografica mozzafiato nel tuo soggiorno o in altre aree della casa.

La tecnologia avanzata del mini proiettore include il sistema operativo Android 11 e il supporto per il doppio WiFi 6. Questo significa che potrai goderti una connessione ultra veloce e stabile per vedere i tuoi contenuti preferiti senza alcun ritardo. Potrai anche utilizzarlo per guardare film o presentazioni durante eventi all’aperto, grazie alla sua portabilità.

Il mini proiettore è dotato di altoparlanti HiFi integrati da 5W, che offrono un suono nitido e potente, permettendoti di creare un’esperienza di home theatre immersiva insieme alla tua famiglia. Inoltre, è compatibile con Bluetooth 5.0, consentendoti di collegare facilmente altoparlanti Bluetooth per un’esperienza audio ancora più coinvolgente.

La qualità dell’immagine è impressionante: risoluzione 720P Full HD nativa e supporto per il 1080P e il 4K, luminosità di 8000 Lumen e un rapporto di contrasto di 10000:1. Questo proiettore ti garantirà immagini nitide e dettagliate, offrendoti un’esperienza visiva straordinaria.

Non preoccuparti delle correzioni dell’immagine, il mini proiettore offre una correzione automatica orizzontale e la correzione trapezoidale manuale, che ti permetterà di configurare facilmente l’immagine trapezoidale con proporzioni e angoli corretti.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon: attiva il coupon e acquista il mini proiettore 1080p con 4K a soli 79,99 euro invece di 149,99 euro. Trasforma il tuo salotto in una sala cinematografica con questa fantastica periferica e goditi le tue serate di intrattenimento come mai prima d’ora.

