Questo mini proiettore costa solo 39 euro su Amazon: ci credi?

Piccolo, talmente piccolo che lo puoi mettere in borsa e portarlo in giro con te: PADZUO Pro è un mini proiettore dall'ingombro pari a soli 14,2×9,4×5,2 centimetri, ma in grado di visualizzare immagini con diagonale fino a 152 pollici su qualsiasi superficie: oggi può essere tuo al prezzo di soli 39,99 euro grazie all'opportunità offerta da Amazon.

Il proiettore che ti metti in borsa: guarda che prezzo

Per l'alimentazione è sufficiente collegare la fonte alla porta USB, va bene anche un powerbank. Supporta gli ingressi HDMI e AV per collegare qualsiasi fonte, potendo così vedere film, serie TV, show, partite e cartoni animati anche in streaming da ogni piattaforma in circolazione. Non manca nemmeno il telecomando per controllarlo dalla distanza. Se desideri altre informazioni, puoi dare un'occhiata alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il mini proiettore PADZUO Pro al prezzo di soli 39,99 euro, un'ottima occasione per fare un regalo a se stessi o a qualcun altro. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita: compralo adesso, domani sarà a casa tua (o nella tua borsa). Le recensioni di chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto complessivo di 4,5/5.