Mini proiettore a 59€: il coupon nella Festa delle Offerte Prime

Nel giorno che apre l’evento la Festa delle Offerte Prime su Amazon, ecco un doppio sconto per il mini proiettore del marchio LQWELL (modello HY300). Per approfittarne devi solo attivare il coupon dedicato, potrai così acquistarlo al prezzo finale di soli 59 euro. Diventerà il tuo fedele alleato delle serate di intrattenimento, per la visione di film come al cinema, degli episodi delle serie TV e non solo, in grande formato.

Questo mini proiettore a 59 euro è un affare

Supporta la connettività Wi-Fi e Bluetooth, può mostrare immagini con diagonale fino a 130 pollici su qualsiasi telo o parete, è sostenuto da un supporto girevole a 220 gradi che consente di posizionarlo ovunque, può riprodurre contenuti con risoluzione fino a 4K (quella nativa è 720p), c’è la correzione trapezoidale automatica e non mancano gli altoparlanti integrati, anche se per un’esperienza ottimale si consiglia di collegare casse o soundbar esterne, anche in modalità wireless. Per saperne di più in merito a caratteristiche e funzionalità ti basta dare uno sguardo alla scheda completa.

Non devi far altro che attivare il coupon e sbloccare così il doppio sconto che ti permette di acquistare il mini proiettore di LQWELL al prezzo stracciato di soli 59 euro (quello di listino è 89 euro), fino all’esaurimento delle unità in promozione. C’è anche la spedizione gratuita affidata alla rete logistica di Amazon per riceverlo a casa entro pochi giorni senza spese se lo ordini subito.

Per partecipare alla Festa delle Offerte Prime su Amazon, hai bisogno di un abbonamento Prime. Se non lo hai ancora, inizia subito la tua prova gratis di 30 giorni, così avrai accesso a vantaggi esclusivi. Tra questi c’è anche lo streaming su Prime Video con cui potrai sfruttare al meglio le caratteristiche del dispositivo.