Mini proiettore Bomaker in doppio sconto su Amazon

Di proiettori portatili ormai ne esistono tantissimi modelli, ma sono davvero pochi quelli a donare un’ottima resa visiva senza salire vertiginosamente di prezzo. Uno di questi è in doppia offerta su Amazon grazie agli Amazon Prime Day e si tratta del proiettore portatile US-GC355 della Bomaker.

Mini proiettore Bomaker: caratteristiche tecniche

L’azienda in questione, in qualità di marchio elettronico emergente fondato nel 2015, si concentra sul campo dell’intrattenimento audiovisivo. Stabilisce un ecosistema di intrattenimento domestico di livello cinematografico attraverso prodotti audiovisivi di alta qualità. Bomaker si impegna a offrire il miglior godimento audiovisivo e l’esperienza interattiva più autentica e questo dispositivo ne è una prova.

Il videoproiettore supporta la proiezione wireless di smartphone iOS e Android, consentendo di trasmettere liberamente video da dispositivi a schermo piccolo al grande schermo tramite WiFi senza dover acquistare altri costosi adattatori HDMI o dongle. Rispetto ad altri proiettori non WiFi sul mercato, è più facile da usare, più conveniente e consente di godervi il cinema privato sempre e ovunque.

Questo proiettore portatile ha un’altissima luminosità pari a 6000 lumen, la lente in vetro rivestito ad alta trasmissione della luce a 8 strati può ridurre efficacemente la dispersione e ridurre la perdita di luminosità e colore dell’immagine proiettata. Il rapporto di contrasto è di 6000: 1 e è utile a rendere i colori più pieni e vividi. Inoltre con la risoluzione nativa pari a 720p upscalabile a 1080p non vi perderete alcun dettaglio di nessun contenuto multimediale.

Il mini proiettore pesa solo 1,38 kg e ha dimensioni di appena 22 x 17 x 9 cm e ci significa che può essere trasportata ovunque vogliate perché non occupa molto spazio. Inclusa nella confezione è comunque presente una borsa per il trasporto e anche un treppiedi per il fissaggio. Quest’ultimo è molto comodo dato che le dimensioni di proiezione possono raggiungere i 300 pollici.

Il proiettore wireless dispone anche di porte per schede SD, USB, HDMI, VGA e AV così da poter collegare facilmente qualsiasi dispositivo esterno e godersi dei migliori programmi in streaming direttamente dal vostro proiettore. Approfittate di questa doppia offerta Amazon per portarvelo a casa al prezzo di 103,38 euro grazie ad uno sconto del 21% sul prezzo di listino e un ulteriore sconto di 15 euro tramite coupon applicabile prima dell’inserimento del prodotto nel carrello.