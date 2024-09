Mini proiettore WiFi e Bluetooth per esperienza cinematografica a 79€

Un mini proiettore WiFi e Bluetooth 5.0 firmato LQWELL per avere in casa un sistema come quello del cinema ma infinitamente più piccolo. Il vantaggio di questo dispositivo sono le sue dimensioni compatte che ti consentono di usarlo ovunque e senza preoccupazioni. Con connessione senza fili, colleghi qualunque prodotto con un solo passaggio.

Mini proiettore WiFi e Bluetooth: con lo sconto su Amazon è gran risparmio

Anche se non hai mai maneggiato un proiettore prima di questo momento, il dispositivo di LQWELL è così facile da usare che capisci al volo come connetterlo e sfruttarlo al meglio. La connessione WiFi così come la presenza del Bluetooth 5.0 sono un vantaggio che ti consente di connettere prodotti vari senza l’ausilio di cavi. Ad esempio smartphone, laptop e così via. Nel caso in cui tu voglia fare affidamento a una connessione cablata, non ti preoccupare perché hai a disposizione un’entrata jack audio, una porta HDMI e una porta USB.

La risoluzione nativa è di 720p ma supporta a pieno i video fino al 4K. Con i suoi 120 ANSI lumen ti restituisce delle immagini nitidi e di ottima qualità oltre che vivide. Attraverso la correzione trapezoidale automatica setta in autonomia l’immagine e riduce le distorsioni.

Per quanto riguarda la grandezza di proiezione, invece, goditi 130″ di contenuti multimediali come se fossi al cinema potendo regolare l’angolazione di 220° con il supporto girevole.

Il mini proiettore WiFi e Bluetooth di LQWELL è piccolo ma ha tutte le carte in regola per stupirti. Approfitta su Amazon dello sconto del 11% e completa l’acquisto con soli 79 euro.

