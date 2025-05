Soundcore Sport X20: gli auricolari che riscrivono l'allenamento in sconto

Soundcore Sport X20 sono un paio di auricolari ideati per gli sportivi. Invece di infastidirsi per i cavi, dover ripiegare su un modello over/on ear o, peggio ancora, avere il terrore di perdere una wearable per strada o per la sala, con questo modello hai tutto ciò che ti occorre. Spaziali e soprattutto con una qualità così elevata da finirle per usarle anche nel quotidiano. Acquistale subito su Amazon con soli 75,99 euro con uno sconto del 24% che rende il prezzo il tuo piccolo affare. Cosa aspetti?

Auricolari per lo sport: con Soundcore Sport X20 non sbagli

Noti fin da subito che sono state pensate per assicurare una vestibilità e una stabilità senza precedenti. Le Soundcore Sport X20 sono auricolari Bluetooth dal fitting perfetto e soprattutto leggero e con alta aderenza. Le alette di cui sono dotate le fissano ai tuoi padiglioni auricolari senza però essere dolorose o rivelarsi fastidiose in quanto sono molto flessibili e studiate ad hoc. Connettile al tuo smartphone o al tuo devices attraverso il Bluetooth avanzato e sei pronto per i tuoi allenamenti. Naturalmente sono impermeabili, anti-sudore e non si rovinano neanche con la polvere per una durabilità senza precedenti.

Audio di prima qualità attraverso driver di ultima generazione e che colgono ogni sfumatura dei brani in esecuzione. Bassi profondi e toni alti morbidi per un esperienza finale senza intoppi e senza compromessi. Sono dotate di cancellazione del rumore così che tu possa concentrarti al meglio e di sistema adattivo per regolare, in caso, la potenza a seconda dell’ambiente in cui ti trovi. Altro punto a favore è la loro autonomia dal momento che suonano per 12 ore con una sola ricarica e per 48 ore con la loro custodia.

Come dire di no alle Soundcore Sport X20?