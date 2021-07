Mini speaker Bluetooth e amplificatore indispensabile per i chitarristi in vacanza

Se siete appassionati di musica, e vi dilettate sulla chitarra o magari siete dei chitarristi professionisti, abbiamo un gadget che non può mancare nella vostra valigia. Stiamo parlando dello speaker e mini amplificatore Bluetooth Laney MINI-ST-SUPERG, un piccolo strumento che vi permetterà non solo di ascoltare musica ovunque, ma anche di suonarla.

Laney mini amplificatore e speaker Bluetooth: caratteristiche tecniche

Il prodotto in questione si comporta sostanzialmente come la maggior parte degli speaker sul mercato. Ha un doppio altoparlante per un totale di 6W e può essere alimentato sia a batterie che tramite alimentatore. Come suggerito in apertura offre sia la connessione Bluetooth che un jack da 3,5mm per collegare qualsiasi riproduttore tramite cavo AUX. Ciò che però differenzia questo altoparlante dai tradizionali accessori per smartphone, è un ventaglio infinito di funzionalità legate alla chitarra. È presente, infatti, un jack da 6,3mm per connettere lo strumento al mini amplificatore come ad un qualsiasi amplificatore specifico. Buona la dotazione base di effetti che includono sia la distorsione che il delay, quest’ultimo regolabile attraverso due diverse manopole: una per il tempo ed una per il livello. Presente anche un secondo jack da 3,5mm per la connessione delle cuffie, ideale per esercitarsi con la chitarra senza disturbare chi ci circonda.

Ciliegina sulla torta è il jack per utilizzare LSI (Laney Smartphone Interface), accessibile naturalmente anche tramite Bluetooth. Questa apre ad un mondo di possibilità che sicuramente stuzzicheranno la fantasia dei chitarristi. È possibile aggiungere e gestire tramite smartphone qualsiasi effetto digitale, come chorus, sustain, wah e chi più ne ha più ne mette. E non finisce qui, grazie alla compatibilità con l’app tonbridge è possibile selezionare i setup di migliaia di pezzi per riprodurre il medesimo suono con il proprio strumento. Insomma, una vera chicca da portare in vacanza per divertirsi in spiaggia.

L'amplificatore è disponibile su Amazon a soli 68 euro, prezzo molto vicino al minimo storico.