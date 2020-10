Mini telecamera da interni D-Link a metà prezzo su Amazon

Amanti dei dispositivi smart home, oggi vogliamo proporvi un’ottima offerta su una videocamera interna di videosorveglianza di D-Link. Si tratta di un dispositivo estremamente piccolo, posizionabile in ogni punto della casa, utile per tenere sempre sotto controllo l’ambiente domestico. La D-Link DCS-8000LH è uno strumento comodo sia per avere sempre un occhio sulla propria abitazione, sia per chi ha bambini in tenera età in casa.

Smart Home: mini telecamera interna D-Link scontata del 49% su Amazon

La telecamera è estremamente piccola e compatta, è alta solo 9,5cm e grazie al supporto a parete incluso può essere posizionata davvero ovunque. Questa è ovviamente equipaggiata con un modulo Wi-Fi che permette di connetterla alla rete di casa. In questo modo dal nostro smartphone o tablet, attraverso l’app dedicata, potremo controllare in qualsiasi momento l’immagine sia quando siamo in casa che fuori.

Non mancano un rilevatore di suoni e movimenti oltre che la visione notturna. La telecamera offre una possibilità di visione costante, sia di giorno che di notte, e ci avvisa nel momento in cui rileva un evento inatteso. Grazie al grandangolo da 120 gradi inoltre, offre una visuale più ampia, mentre lo zoom a 4X permetterà di ingrandire l’area selezionata. Sarà sufficiente pizzicare lo schermo del nostro dispositivo, e zoomare l’immagine in qualsiasi momento. Se tutto questo ancora non dovesse bastare, la telecamera di D-Link è compatibile con gli assistenti vocali di Google ed Amazon. Potremo quindi gestirle direttamente con la voce attraverso qualsiasi dispositivo che integri Alexa o Google Assistant. Grazie alle offerte del giorno, Amazon propone la videocamera di D-Link a soli 35,99 euro con uno sconto del 49% sul prezzo di listino.