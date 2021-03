Mini UPS da 48V con USB e RJ45 POE in offerta

Quello che vogliamo proporvi oggi è un prodotto piuttosto particolare, ma decisamente interessante. Si tratta di un piccolo gruppo di continuità, il Mini UPS Shanqiu, un dispositivo estremamente compatto per i piccoli dispositivi a casa e in ufficio.

Mini UPS Shanqiu 48V: caratteristiche tecniche

Per chi non lo sapesse, il gruppo di continuità altro non è che un accumulatore il quale, in caso di blackout improvviso, garantisce da minuti ad intere ore di funzionamento ai dispositivi elettronici. Tendenzialmente gli UPS sono piuttosto ingombranti, in quanto devono fornire energia ad apparecchiature come computer, o server. In questo caso però l’UPS in questione è indirizzato a chi necessita di alimentare telefoni, modem, videocamere di sorveglianza. Più in generale è pensato per i piccoli piccoli dispositivi connessi alla rete, soprattutto in ambito professionale. Si tratta di una soluzione estremamente interessante grazie alle dimensioni che gli permettono di essere alloggiato praticamente ovunque.

La capacità è di 10.000 mAh, ed è in grado di garantire diverse ore di autonomia ai dispositivi più piccoli come smartphone, modem e videocamere. Molto comoda l’uscita USB che permette di utilizzare l’UPS come un normale power bank. Non mancano naturalmente le protezioni da sovraccarico e sovratensione, principali cause del danneggiamento delle apparecchiature. Allo stesso modo sono presenti due porte RJ45 con supporto POE (Power Over Ethernet) in grado di trasportare dati ed alimentazione attraverso un unico cavo. Si tratta di un prodotto pensato principalmente per l’utilizzo professionale soprattutto negli uffici, ma sufficientemente versatile anche per un utilizzo casalingo o all’aperto per ogni esigenza.

