Mini ventilatore da passeggio: 2 in 1 e non hai più caldo (promo LAMPO)

Un mini ventilatore 2 in 1. Lo utilizzi mentre sei fuori per stare sempre fresco ma anche in casa. Con la sua base di appoggio sta fermo e ti raffresca mentre sei alla scrivania, ad esempio.

Costa poco di suo, ma con la promozione in corso su Amazon hai solo da approfittarne. Te lo porti a casa con appena 14€ ma fai in fretta perché si tratta di un codice sconto quindi spunta il coupon e non perdere tempo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mini ventilatore portatile: un prodottino eccezionale

Questo mini ventilatore ti salva dal caldo afoso: con il suo essere piccolo e tascabile lo puoi portare sempre con te e non scendere più a compromessi con il caldo. Semplice e veloce da avere a disposizione, non può che essere la tua arma.

Devi sapere che hai tre velocità a portata di mano e funziona fino a 8 ore consecutive. Con il tasto passi da una all’altra con un click e rendi vivibile anche la giornata più calda.

Come si ricarica? Con il semplicissimo cavo USB che trovi in confezione. Ti basta collegarlo direttamente a un computer o a un powerbank o al tuo alimentatore dello smartphone. Ci mette poco per tornare operativo quindi magari opta per la notte così la mattina lo trovi pronto.

Che altro dirti se non che è silenzioso.

Collegati subito su Amazon e spunta il coupon per pagare questo gioiellino solamente 14€ appena. Non perdere tempo perché le scorte sono limitate. Le spedizioni sono completamente gratuite veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.