MINIMO STORICO per iPad Air con Apple M2 da 13 pollici

Segnaliamo questa grande occasione su Amazon a chi vuole acquistare iPad Air con chip Apple M2, nella sua versione più grande da 13 pollici. Oggi è al suo prezzo minimo storico, grazie allo sconto applicato in automatico dall’e-commerce. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta, potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

iPad Air (M2) da 13 pollici è in forte sconto

Il cuore pulsante è costituito dall’unità con CPU, GPU e Neural Engine progettata internamente dalla mela morsicata, mentre l’intera esperienza ruota attorno al display Liquid Retina con supporto al pennino Pencil Pro. A questo si aggiungono 128 GB di memoria interna per l’archiviazione. Il sistema operativo è ovviamente iPadOS con supporto alle funzionalità di ultima generazione, a partire da quelle per l’intelligenza artificiale. Tra gli altri punti di forza ci sono la connettività Wi-Fi 6E, la fotocamera frontale posizionata al centro e la batteria con autonomia elevata (il cavo di ricarica USB-C è incluso nella confezione). Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del tablet.

Da listino ufficiale, costerebbe 969 euro, ma grazie allo sconto di oggi lo puoi acquistare al prezzo finale di 881 euro, con un notevole risparmio. Scegli la colorazione che preferisci tra Viola, Galassia, Blu e Grigio siderale, la spesa varia poco. Consigliamo di verificare le tempistiche della spedizione, potrebbero andare a ruba.

Il tablet ha disponibilità immediata e con l’ordine eseguito in questo momento ci si garantisce la consegna gratuita a domicilio già entro domani. La vendita è gestita direttamente da Amazon, senza intermediari, per un’affidabilità senza compromessi.