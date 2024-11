MINIMO STORICO per la microSD da 256 GB di Netac: l'offerta

Il forte sconto su Amazon di oggi porta la microSD da 256 GB di Netac al suo prezzo minimo storico. È merito di un’offerta a tempo che potrebbe andare sold out molto presto. Tra i punti di forza segnaliamo la resistenza all’acqua in caso di immersione, agli urti accidentali provocati dalle cadute, alle radiazioni dei raggi X e persino alle temperature estreme (fino a un massimo di 70 °C).

Netac, microSD da 256 GB al prezzo minimo storico

È un’unità di classe 10 (V10) con supporto UHS-I (U1), perfetta per ogni dispositivo: dagli smartphone ai tablet, dalle fotocamere alle videocamere, passando dai computer, dai sistemi di sorveglianza, dai lettori multimediali, dai droni, dai televisori, dalle console videoludiche (come Nintendo Switch) e così via. Le prestazioni sono al top con velocità fino a 100 MB/s in fase di lettura e fino a 30 MB/s in scrittura, così da poter salvare anche i contenuti in alta definizione senza rallentamenti. Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutti gli altri dettagli.

Ricapitolando, l’offerta a tempo in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà online) propone la scheda microSD da 256 GB di Netac al suo prezzo minimo storico di soli 18 euro. Si tratta di un’ottima occasione, da cogliere al volo.

Il voto medio assegnato in oltre 23.200 recensioni è pari a 4,4/5. Se hai un abbonamento Prime attivo e la ordini subito, arriverà direttamente a casa tua con al consegna gratuita entro pochi giorni. Amazon si occupa della spedizione, mentre la vendita è curata dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce.