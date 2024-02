MINIMO STORICO per il notebook Lenovo (Ryzen 7, 16GB/1TB)

Perfetto per il lavoro e per lo studio, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 è in sconto di 100 euro su Amazon. La configurazione è quella descritta qui di seguito. Vanta un comparto hardware di fascia alta e un design all’altezza delle aspettative, per il marchio leader del mercato PC. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per allungare le mani su un computer che non ha nulla da invidiare a modelli ben più costosi.

Lo sconto di Amazon su Lenovo IdeaPad Slim 3

Le specifiche tecniche lo rendono adatto alla produttività e non solo: display Full HD da 15,6 pollici, processore AMD Ryzen 7 7730U con scheda grafica integrata, 16 GB di RAM LPDDR5, unità SSD da 1 TB, Wi-Fi 6, Bluetooth, altoparlanti con Dolby Audio, webcam con microfono, lettore di impronte digitali, porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e USB 3.2 Gen 1 Type-C, lettore SD, uscita video HDMI e batteria con autonomia elevata. Lato software, c’è il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato. Puoi trovare tutte le altre informazioni nella descrizione completa del portatile.

In offerta al prezzo finale di 699 euro, la versione di Lenovo IdeaPad Slim 3 è l’affare di oggi per chi cerca un notebook completo e versatile. Non bisogna attivare coupon né inserire codici, lo sconto di 100 euro sul listino è applicato in automatico.

C’è Amazon a garantire un’esperienza di acquisto senza compromessi, occupandosi direttamente della vendita e della spedizione. Infine, vale la pena segnalare la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno per chi effettua l’ordine adesso, così da poter mettere il portatile sulla scrivania già entro domani, senza spese extra per il trasporto.