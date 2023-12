MINIMO STORICO per il Monitor da Gaming QHD (2K) e 144 Hz!

Il monitor da gioco KOORUI si distingue come la scelta definitiva per chi cerca un’esperienza di gioco senza confronti. Un connubio di qualità d’immagine superiore, frequenza di aggiornamento elevata e design moderno, il monitor KOORUI offre tutte le caratteristiche essenziali per massimizzare il tuo potenziale di gioco.

Dotato di un ampio display QHD da 27 pollici e una risoluzione di 2560 x 1440 pixel, il monitor KOORUI regala immagini cristalline e dettagliate, con una resa cromatica davvero fedele. La sua ampia gamma di colori DCI-P3 al 90% assicura una riproduzione precisa e fedele dei colori.

La frequenza di aggiornamento di 144 Hz del monitor KOORUI garantisce un’esperienza di gioco priva di sfarfallamenti o ritardi, elemento cruciale soprattutto nei giochi ad azione rapida, dove ogni istante conta, come negli FPS quali Call of Duty o Fortnite.

Il design moderno e minimale del monitor, caratterizzato da un corpo ultrasottile, si completa con un supporto regolabile in inclinazione per adattarsi alle tue preferenze. La possibilità di montaggio a parete offre ulteriori opzioni per personalizzare l’esperienza. Con varie opzioni di connessione, tra cui HDMI e DisplayPort, il monitor KOORUI si adatta a una vasta gamma di dispositivi, compresi PC, console di gioco e laptop.