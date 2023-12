MINIMO STORICO per il Tapis Roulant Pieghevole col COUPON

Con un sistema di inclinazione regolabile da 0 a 15% a incrementi dell’1%, questo tapis roulant offre la flessibilità necessaria per adattare l’intensità dell’allenamento a diverse esigenze. Che tu stia correndo, camminando o praticando jogging, questa funzione aggiunge varietà e efficacia alle tue sessioni. La presenza di 25 programmi preimpostati rende semplice la scelta di un allenamento su misura. Suddivisi in base al livello di allenamento, al tipo di attività e agli obiettivi fitness, questi programmi offrono una guida completa per raggiungere i tuoi traguardi.

La compatibilità con i dispositivi indossabili, come smartwatch e fitness tracker, aggiunge un elemento di monitoraggio e tracciamento dei progressi. I dati dell’allenamento possono essere sincronizzati tra il tapis roulant e il dispositivo indossabile, offrendo un controllo dettagliato sulla tua salute.

La connessione Bluetooth e la compatibilità con diverse app di allenamento virtuale trasformano le tue sessioni di allenamento in un’esperienza coinvolgente e stimolante. Il design del tapis roulant Mobvoi integra un sistema di assorbimento degli urti, preservando le tue articolazioni durante l’allenamento. Inoltre, grazie alla funzione di insonorizzazione, puoi godere di sessioni di allenamento confortevoli e silenziose.

Il display interattivo fornisce informazioni cruciali come tempo, distanza, velocità, calorie bruciate e pulsazioni. La funzione di pausa consente di interrompere la corsa senza perdere dati importanti. La sua natura pieghevole e salvaspazio permette di riporre facilmente il tapis roulant, garantendo praticità e sicurezza.